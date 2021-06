Annoncé avec insistance à l’OM depuis plusieurs semaines, Mattéo Guendouzi serait tout proche de s’engager avec le club phocéen.

La saison vient à peine de se terminer, mais le mercato est déjà très mouvementé du côté de l’Olympique de Marseille. En quête de renforts dans l’entrejeu pour pallier les départs de Michaël Cuisance, Olivier Ntcham et probablement Boubacar Kamara, Pablo Longoria a jeté son dévolu sur le Brésilien Gerson, mais également l’ancien Lorientais Mattéo Guendouzi. Et à en croire les informations du journaliste Abdellah Boulma, qui s’est confié dans un entretien accordé à The Arsenal Review, le capitaine des Bleuets serait tout proche de rejoindre l’OM.

« Guendouzi est un joueur à part, il a beaucoup de qualité mais n’a pas fait preuve d’un grand professionnalisme. Il semble un peu plus mature maintenant, mais je suis toujours dubitatif. Il est sur le point de signer avec Marseille. C’est un joueur que Pablo Longoria aimerait embaucher. » Une très bonne pioche de la part du président Marseillais, qui devra seulement débourser 20 millions d’euros pour s’offrir les services du Français de 22 ans.