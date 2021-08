Dans le viseur de l’Olympique de Marseille depuis quelques jours, Nikola Maksimovic ne devrait pas arriver dans la capitale française au cours du mercato estival.

Aujourd’hui libre de tout contrat après son départ du Napoli, le joueur serbe devrait privilégier l’Italie et souhaite plus que jamais signer un nouveau contrat avec l’équipe de Naples cet été. « Il y a eu quatre offres. Deux de France, une de Turquie et une du Qatar, mais je ne me vois pas loin de l’Italie et Naples est prioritaire. J’y retournerais en courant, je m’y sens chez moi. (…) Pour ma part, si Naples le veut, je suis prêt à me rendre disponible pour trouver un accord et continuer ensemble », a ainsi fait savoir Maksimovic pour « Napoli Magazine. »