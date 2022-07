Le FC Nantes a repris le chemin de l’entrainement ce jeudi matin. Les Canaris doivent préparer une saison qui s’annonce longue et éprouvant notamment avec le grand retour de la Coupe d’Europe. Présent en conférence de presse Antoine Kombouaré a répondu aux questions journalistes et il évoque le dossier ou la rumeur Arkadiusz Milik.

« Moi j’ai arrêté de rêver donc s’il vient je suis content. Et puis s’il ne vient pas… Donc voilà, donc on attend. Le profil pour moi c’est l’efficacité. À partir de là, les qualités sont différentes, mais si au final Milik est chez nous, je le dis bien avec un grand si, et qu’il nous marque 20 buts on oubliera Randal Kolo Muani. C’est la vie d’un club. L’objectif c’est surtout d’avoir un joueur efficace et que l’on gagne des matchs. » Explique-t-il devant les médias.