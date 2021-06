Le rappeur JUL ne serait pas contre composer le prochain hymne des Bleus en cas de victoire finale lors de cet Euro 2020.

Dans les colonnes de l’Equipe, JUL, célèbre rappeur marseillais et fan de football exprime son envie de composer l’hymne des bleus lors de ce championnat d’Europe. Il déclare : « Si on m’appelle, j’y vais en cabrant ». Affaire à suivre mais il sera difficile de faire mieux que Vegedream et son titre « Ramenez la coupe à la maison ».