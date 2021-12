L’OM est tombé de très haut face à Brest ce samedi en Ligue 1 (1-2). Après la défaite, le milieu de terrain Mattéo Guendouzi s’est montré lucide…

« On n’a pas très bien débuté la 2e mi-temps et c’est ce qui nous a mis dedans après. Il y a plein de matchs qu’on maîtrise où on n’arrive pas à marquer le deuxième but. Quand on gagne, tout le monde dit qu’on joue très bien. Et quand on perd, bizarrement, on joue très mal. Si on retient la première mi-temps, on a très bien joué, on a fait de très bonnes choses et c’était très intéressant. La deuxième mi-temps, on a été un peu catastrophiques », a expliqué Guendouzi devant les médias.