Ricardo Carvalho a donné son avis sur les ambitions d’André Villas-Boas après son aventure avec l’OM.

« Je ne sais pas s’il deviendra président de Porto, s’il remportera les élections, mais le plus important est qu’il suive son rêve. Qu’il gagne ou pas, il doit y croire. Quand il veut quelque chose, André sait l’obtenir… », a indiqué l’adjoint d’AVB dans La Provence. Avant de poursuivre sur une comparaison flatteuse pour le coach marseillais.

« José (Mourinho) et André ont laissé tous les deux leur empreinte à Porto, ils partagent un autre point commun : celui d’avoir le talent pour entraîner de grandes équipes. Ils sont faits pour ça. La façon d’entraîner d’André est proche de celle de José, ils ont la même ambition. Ils se démarquent dans leur gestion et leur personnalité, et leur façon de communiquer, bien sûr », a indiqué l’ancien de l’ASM. André Villas-Boas a été l’adjoint de José Mourinho entre 2002 et 2009.