Ancien entraîneur-adjoint d’André Villas Boas lors du passage de ce dernier sur le banc de l’Olympique de Marseille, Ricardo Carvalho s’est livré sur son aventure vécue dans la cité phocéenne.

« C’était beau, surtout la première année. Ça a bien marché. L’ambiance au Stade Vélodrome, c’est de la folie ! Je connaissais l’OM car je jouais à Monaco, mais quand tu es à l’intérieur, tu sens la grandeur du club. Les supporters sont très forts. Quand on gagne, ils sont les meilleurs du monde. Quand on perd, c’est l’inverse (rires) mais c’est le foot. On a commencé à jouer comme ça. Quand tu gagnes, tu es le meilleur, et quand tu perds tu es le pire, c’est comme ça. Avec les supporters c’était comme ça. La première année, ça a bien marché, c’était incroyable. » A confié l’ancien international portugais au micro de « BeIN Sports. »