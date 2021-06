Suivi de près par l’Olympique de Marseille, Jérémie Boga est courtisé par de nombreux clubs notamment en Italie mais rien n’est encore joué. Sassuolo est près à partir au bras de fer avec son joueur.

Un véritable chantier attend Pablo Longoria et ses scouts pour le prochain mercato. Si de nombreux joueurs s’apprêtent à quitter le club phocéen, d’autres devraient faire le chemin inverse. Grand connaisseur de la Serie A, le nouveau président marseillais suit un pensionnaire du championnat italien courtisé par l’Olympique Lyonnais mais aussi par l’Atalanta Bergame, le Shakhtar Donestk, le Milan et Naples : Jérémie Boga.

Une piste qui s’annonce de plus en plus difficile à concrétiser au fil des semaines. L’Ivoirien a récemment affirmé à l’Equipe qu’il souhaitait quitter Sassuolo cet été et que rien n’avait été fait pour qu’il prolonge au club. Un entretien qui a rendu fou les dirigeants italiens qui lui ont infligé une amende et indiqué qu’il ne partirait pas pour moins de 40 millions d’euros cet été. Une somme très élevée qui va sans doute refroidir de nombreux clubs dont l’OM qui n’a probablement pas les finances pour réaliser une telle opération. Une difficulté supplémentaire qui vient s’ajouter à la féroce concurrence déjà bien présente sur ce dossier.