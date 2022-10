Alors qu’en ce début de mois l’Olympique de Marseille était encore invaincu en Ligue 1, tout semble avoir dégringolé très vite depuis la défaite à domicile contre l’AC Ajaccio (0-1). Avec des défaites qui se sont enchainées, le cas Igor Tudor commence à être questionné.

Si les deux victoires contre le Sporting Portugal avait permis à Mathéo Guendouzi et sa clique de relever la tête de l’eau en Ligue des champions, la défaite contre Franckfort ce mercredi condamne les Marseillais à faire un exploit à l’extérieur contre Tottenham. En plus de cela, les joueurs de la cité phocéenne se sont inclinés dans le Classique, puis contre Lens. Si rien n’est encore catastrophique, beaucoup de zone d’ombre commence à entourer Igor Tudor.

Il y a d’abord l’affaire Gerson, puisque le Brésilien de 25 ans, absolument prodigieux l’année dernière mais totalement absent des plans du tacticien croate. Tout semble s’être en plus compliqué récemment depuis que son père a affirmé que l’attaquant devait partir pour avoir du temps de jeu. En plus de cela, la presse locale commence à légèrement s’attaquer à Tudor, avec La Provence qui titre par exemple « Tudor, ça grimace… ». Les choix questionnables avec un schéma de jeu très axé sur la défense et une place mineure prise par le chouchou Guendouzi n’ont donc pas plaidé en sa faveur. Il reste encore 4 matchs avant la trêve, et le calendrier va piquer pour Tudor et ses hommes. En effet, en dehors du déplacement à Strasbourg, les Marseillais iront à Tottenham avant d’accueillir l’OL puis d’aller à Louis II.