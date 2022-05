Le journaliste Fabrice Hawkins rapporte cette semaine que le Red Bull Salzbourg est intéressé par la signature de l’attaquant d’Angers Mohamed-Ali Cho.

Le club autrichien est prêt à faire une offre de 10 millions d’euros pour le jeune international français, qui a marqué trois buts en 29 apparitions en Ligue 1 cette saison. L’ancien joueur de l’académie d’Everton dispose d’au moins deux autres offres concrètes, l’une d’une équipe de Premier League non identifiée et l’autre de l’Eintracht Francfort. Marseille serait également impliqué, et aurait même une légère avance dans la course à la signature du joueur de 18 ans.