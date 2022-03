Pour Bruno Salomon, Sampaoli est peut-être en train de perdre son collier d’immunité à l’OM.

Interrogé cette semaine par nos confrères de La Provence, Pablo Longoria a notamment souligné le bon travail de Jorge Sampaoli. Dans son discours, le président de l’OM laisse également transparaitre une forme d’incompréhension autour de la situation d’Arkadiusz Milik. De quoi sérieusement s’inquiéter selon le chroniqueur de la chaîne L’Equipe Bruno Salomon.

« Je ne vais pas dire qu’il y a urgence à l’OM mais si le président, à deux jours d’un gros match, vient prendre la parole et dire qu’il soutient l’entraîneur et Milik, il y a quand même un facteur qui fait qu’il commence à se poser des questions. Il a parlé à sa fans base en disant que ça va bien se passer. Quand il dit que Milik est l’un des meilleurs attaquants d’Europe et qu’il n’est pas sur le terrain, ça veut dire qu’il se pose des questions sur l’entraineur. Il y a un double discours. L’OM joue très gros face à Monaco. L’Olympique de Marseille doit aller en Ligue des champions, c’est sa place dans le foot français. C’est bien Nice en C1 mais l’OM a besoin aussi de retrouver cette C1. »