Opposé au FC Nantes, puis à l’OM lors de la 37ème journée de Ligue 1, Bruno Genesio évoque la lutte pour le podium et craint particulièrement la rencontre face à l’Olympique de Marseille.

« Effectivement, si on gagne les trois matches, on sera seconds, mais ce n’est pas si facile que ça. Aujourd’hui, le plus haut, c’est la deuxième place, ça ne se fera pas tout seul, ça va être très difficile. Mais on doit avoir cette ambition-là quand on est joueur ou entraîneur de haut niveau. On doit avoir l’ambition de terminer le plus haut possible. On a la possibilité de terminer deuxièmes. C’est ce qui nous anime en tant que compétiteurs. e me suis déplacé à Lorient pour voir Marseille. Ça permet de mieux observer l’adversaire qu’en vidéo. Marseille a montré que même sans son leader technique, il était capable de faire de bons matches. Ils ont été très bien organisés. Ils ont fait preuve d’une grande maîtrise technique. C’est une très, très bonne équipe », a confié Bruno Genesio en conférence de presse.