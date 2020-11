À peine arrivé en Allemagne, Bouna Sarr a déjà la tête à un retour à l’Olympique de Marseille.

Transféré au Bayern Munich dans les tout derniers instants du mercato, Bouna Sarr semble prendre ses marques petit à petit en Bundesliga. Remplaçant de Benjamin Pavard sur le côté droit de la défense, il a eu le droit à quelques minutes en championnat et en Ligue des Champions. Pour son intégration, l’ancien Olympien a même déjà reçu les félicitations de son nouveau coach Hansi Flick.

Mais bien qu’il ait franchi une étape dans sa carrière en ralliant le champion d’Europe en titre, Bouna Sarr porte toujours l’OM dans son coeur, on point d’y retourner un jour. « Bien sûr ! Pourquoi pas ? C’est un club dans lequel je me sentais bien. J’ai réussi à franchir les paliers. Même avec les supporters, qui ne sont pas toujours indulgents mais aiment ce club. D’ailleurs, ils me manquent… Tout peut se passer. J’ai 28 ans et encore beaucoup d’années devant moi. On verra », a déclaré le natif de Lyon au micro de Téléfoot.