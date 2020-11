Bouna Sarr n’a pas oublié le passage de Rudi Garcia à l’OM.

Contrairement aux fans de l’OM, Bouna Sarr pense encore à Rudi Garcia, entraîneur de l’OL. Recruté au Bayern Munich lors du dernier marché des transferts, le joueur a souhaité rendre hommage à son ancien coach à l’Olympique de Marseille qui l’avait repositionné sur sur le terrain.

« Je n’oublie pas que j’ai été repositionné à ce poste par Rudi Garcia. Je lui dois énormément. Au début, ce n’était pas quelque chose qui m’emballait, mais par la suite, avec le travail, je me suis vraiment senti à l’aise dans cette position. Ça a très vite bien marché. C’était un poste plus adapté à mes qualités, par rapport à mon côté contre-attaquant et endurant. C’est en partie grâce à lui que je suis ici », a indiqué le joueur en conférence de presse.