Journaliste « RMC », Mohamed Bouhafsi est revenu sur les dernières nouvelles concernant une possible vente de l’Olympique de Marseille.

Très bien informé sur le sujet, il donne quelques précisions mais reste tout de même très prudent sur le sujet.« Même moi je ne suis pas au courant c’est beau Visage avec des larmes de joie ! Qu’est-ce qu’on ne lit pas comme connerie ! Le meilleur moment c’est « ça pourrait arriver à l’automne 2021, mais peut être en janvier et juin aussi » peut-être aussi en 2022 et 2023. Mort de rire à s’en rouler par terre. Et dire qu’on donne de la lumière à ça », a-t-il publié sur Twitter.

Et d’ajouter : « Mais je n’ai jamais dit que l’OM ne suscitait pas d’intérêt. J’ai dit qu’a 350 M€ ce ne sont pas les noms qu’on a vus dans les médias qui étaient capables d’acheter l’OM. » Rappelons que Frank McCourt est toujours sollicité par le duo Boudjellal – Ajroudi concernant un possible rachat du club…