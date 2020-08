Quelques semaines après la fameuse histoire de rachat de l’Olympique de Marseille, Mourad Boudjellal est de retour aux affaires. Cette fois-ci, il voudrait faire venir Zinedine Zidane dans le club.

L’histoire du rachat est loin d’être terminée. Après avoir fait son mea culpa auprès de Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal veut toujours racheter le club.

“Monsieur Ajroudi m’a renouvelé sa totale confiance et il m’a dit qu’il n’y aurait plus de communiqué et qu’il s’occupait désormais directement du dossier”. A-t-il expliqué dans la “Provence”. L’ancien président du RC Toulon a même une idée et un objectif en cas d’arrivée à la tête de l’OM.

“Il y a une personne qui a un destin ici. Et je pense qu’on n’échappe jamais à son destin. Zinedine Zidane ? Si demain je suis président de ce club, je ne sais pas s’il accepterait, mais je dormirais devant sa porte. (…) Je ne pourrais pas ne pas essayer. Ça ne veut pas dire que j’y arriverais, mais je remuerais ciel et terre ! Quand tu es président de l’OM, il faut tout donner. Il y a un tel destin, une telle histoire à raconter”. Décidément Boudjellal est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Rappelons que Frank McCourt ne souhaite pas vendre le club à l’heure actuelle.