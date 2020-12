Actuellement en tournée pour faire la promotion de son nouveau livre, Mourad Boudjellal a une nouvelle fois exprimé son désir de racheter l’Olympique de Marseille.

Malgré son emploi du temps de ministre, Mourad Boudjellal parvient tout de même à agiter l’actualité du côté du Vieux-Port. En pleine promotion pour la sortie de son nouveau livre, l’ancien patron du Racing Club de Toulon, animé par l’envie de racheter l’OM, ne démord pas au sujet de son projet, qu’il rêve de voir un jour se concrétiser.

Dans un entretien accordé à La Provence, l’homme d’affaires a lâché que Frank McCourt n’était pas favorable à une vente du club. « Sincèrement, je pensais que McCourt était vendeur. Sur toutes les tentatives d’approche qu’on a faites, sur ce qui vient également de l’entourage de Mohamed Ajroudi, il en ressort qu’il ne l’était pas. Mais pour moi, au plus le temps passe, au plus je me demande comment il fait. Soit c’est un magicien, soit il a puits sans fond. Pour moi, ça ne sera terminé que quand je serai mort, donc j’espère le plus tard possible ! Quand j’ai une idée en tête, je m’accroche » affirme Boujellal, attaché à ses principes avant de poursuivre : « Après je ne suis pas comme Pénélope, la femme d’Ulysse, qui tissait tranquillement son truc en attendant. Si je dois faire autre chose, ce sera de l’occupation. Je suis comme un sportif de haut niveau qui veut s’entretenir. Mais ce ne sera pas à la hauteur de l’investissement que je veux mettre à l’OM. » Le message est clair.