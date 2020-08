Mourad Boudjellal revient dans la course pour le rachat de l’Olympique de Marseille. Après avoir critiqué le projet de Mohamed Ayachi Ajroudi, l’ancien boss du RC Toulon revient aux côtés de l’homme d’affaires pour porter le projet. Boudjellal en a aussi profité pour tacler Jacques-Henri Eyraud.

“Soit Eyraud a des talents cachés depuis quatre ans et on va les découvrir cette année, ce que je n’exclus pas, soit il faut du renouveau, des personnes avec lui, des fonds aussi. Eyraud, il est président de l’OM. Il est en responsabilité et ce qui compte, c’est sa plus-value budgétaire en tant que président. Premier constat : elle est inexistante. L’OM, c’est 130 millions de produits, Lyon deux fois et demie ça. Pourtant, Lyon ce n’est pas deux fois et demie Marseille ! (…) A quoi ça tient ? La qualité du travail d’un homme, Jean-Michel Aulas. Il (Eyraud, ndlr) devrait se faire très discret par rapport à lui car j’ai lu le bilan des deux, sincèrement, il faut se taire et dire ‘Bravo monsieur’. (…) 130 millions de produits pour 260 millions de charges ? Qu’est-ce qu’il fout ?”, a indiqué Boudjellal dans La Provence.