Pierre Bouby a donné son avis sur les dernières prestations de l’Olympique de Marseille et il pense que Jorge Sampaoli n’est pas le seul fautif. Ce dernier pointe du doigt les joueurs de l’équipe et il pense que ces derniers doivent se remettre en question.

Pierre Bouby pense qu’il faut aussi pointer la responsabilité des joueurs : « Jorge Sampaoli a quand même une part de responsabilités par rapport à la gestion de son effectif et son management. Mais il faut que les joueurs prennent leurs responsabilités de temps en temps aussi. J’ai trouvé qu’ils manquaient de cet esprit tueur et cette envie de marcher sur l’autre. À partir du moment où il y avait un à zéro, ils ont arrêté de jouer et étaient plutôt suffisants. Jorge Sampaoli a sa responsabilité, mais je n’ai vraiment pas envie de lui jeter la faute entièrement là-dessus, » a-t-il confié au micro de la chaîne de télévision.