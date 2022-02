Passé par l’OM entre 2016 et 2019 pour les débuts du Champions Project, Rudi Garcia n’a pas fait que des mauvaises choses. Le technicien français a notamment lancé Boubacar Kamara dans le grand bain.

« Concernant Boubacar Kamara, beaucoup pensaient que j’avais tort de le mettre au milieu et cela me fait doucement rire aujourd’hui. Cela ne coûte rien de tester, si cela ne marche pas, tu arrêtes. Et cela peut changer une carrière. Cela dépend du joueur, s’il voit son intérêt, très vite, cela peut très bien se passer. S’il est en retenue, cela peut prendre plus de temps et mener à l’échec« , a déclaré Rudi Garcia dans un entretien accordé à L’Equipe.

Désormais capable de jouer au milieu de terrain comme en défense centrale, Boubacar Kamara est extrêmement polyvalent. Des qualités sur lesquelles lorgnent de nombreuses écuries alors que le Marseillais de 22 ans est en fin de contrat en juin prochain. L’OM s’est déjà résigné, son destin se dessine désormais loin de la Canebière.