Dans une interview accordée à Le Foot, l’attaquant de l’AS Saint-Etienne, Denis Bouanga s’est réjouit du bon début de saison du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Mattéo Guendouzi, qui l’a connu du côté du FC Lorient.

Mattéo Guendouzi, qui rayonne dans l’entrejeu de l’Olympique de Marseille a été récompensé par une convocation avec l’équipe de France où il a remporté la Ligue des Nations face à l’Espagne. Son ancien coéquipier à Lorient, Denis Bouanga a félicité son ancien coéquipier dans une interview accordée à Le Foot.

« Mattéo, c’est d’abord un super joueur et un vrai compétiteur qui déteste perdre. J’ai évidemment suivi sa carrière, toujours heureux de voir qu’il arrivait à jouer dans des clubs aussi prestigieux qu’Arsenal ou le Hertha Berlin. Et je suis content pour lui qu’il signe à l’OM. Avec Sampaoli, sûr, il va bien s’entendre parce qu’ils ont la même gnaque, la même envie de gagner tout le temps. Mattéo dégage beaucoup d’énergie, et avec la maturité, il va exploser cette saison en L1. Il va s’y épanouir. Il m’a dit qu’il était prêt à s’installer à Marseille », confie l’attaquant de l’AS Saint-Etienne en grande difficulté depuis le début de saison.