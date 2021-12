Petez Bosz n’a pas sa langue dans sa poche. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’a pas hésité à dire ce qu’il pensait réellement du style de ses homologues. Si le style de Mourinho ne lui convient pas forcément, celui du coach de l’Olympique de Marseille Sampaoli, en revanche, il l’adore…

« Sampaoli, par exemple, j’adore, c’est vraiment spécial ce qu’il propose. (…) Mourinho, je déteste, mais c’est sa façon de jouer, ça marche et il a remporté beaucoup de titres avec ses idées. (…) Bielsa porte surtout ce côté extrême de Cruyff. Moi, j’essaye d’être réaliste. Ce n’est une stratégie kamikaze, du style, ‘allez tous devant et après on verra’. », a-t-il déclaré lors d’une interview accordée à So Foot.

Même si ça a le mérite d’être honnête, pas sûr que ces propos élogieux envers le coach de l’OM plaisent aux supporters lyonnais…