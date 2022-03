Après sa victoire 2 buts à 1 dimanche soir en Ligue 1 face à l’OGC Nice, l’Olympique de Marseille a récupéré sa place de dauphin du Paris Saint-Germain. Si les Olympiens sont dans une bonne dynamique, le Stade Rennais reste tout proche et le club breton paraît mieux armé pour coiffer son adversaire marseillais sur le poteau.

Invité sur le plateau de la chaine ‘l’Equipe’, Olivier Bossard a livré son point de vue sur la saison actuelle de l’OM et il pense que le Stade Rennais est en mesure de finir devant les hommes de Jorge Sampaoli à la fin du championnat. « L’effectif de Marseille est riche. Il y a des joueurs d’expérience et le mercato d’hiver a été bon. Mais Marseille, on ne sait pas pourquoi, il peut y avoir une petite étincelle qui vient déstabiliser le club alors que tout va bien. C’est exactement ce qu’il s’est passé il y a un mois. Il y a eu le souci (Arkadiusz) Milik qui est venu déstabiliser le vestiaire. On a dit que ça commençait à se prendre la tête entre (Jorge) Sampaoli et ses joueurs. » A confié le journaliste.

Avant de poursuivre : « Et puis il y a Nice et Rennes. Je vais me focaliser sur Rennes. Je trouve que Rennes joue le meilleur football possible. Je trouve que Rennes, contrairement à Marseille, détruit ses adversaires quand ils sont meilleurs. Alors que Marseille a du mal à ne pas faire respirer son adversaire. On l’a vu avec (Andy) Delort contre Nice. Il s’est créé pas mal d’occasions. Et puis il y a la Coupe d’Europe qui va alourdir le calendrier. Je vois donc Rennes devant Marseille ».