L’Olympique de Marseille ne semble plus enclin à conserver son jeune attaquant brésilien Luis Henrique. Ce dernier devrait tout naturellement faire ses valises durant le mercato estival.

Comme le déclare ‘La Provence’, le joueur de 20 ans va quitter la cité phocéenne dans les prochains jours. Plus du tout dans les plans du club de Ligue 1, l’ancien du Botafogo souhaite rester en Europe et avoir plus de temps de jeu. Estimé à 6 millions d’euros par Transfermarkt, le prix de l’ailier marseillais ne devrait pas poser problème aux futurs prétendants désireux de le relancer. Arrivé en septembre 2020 à l’Olympique de Marseille pour 8 millions d’euros, Luis Henrique ne s’est jamais imposer dans les Bouches-du-Rhône.