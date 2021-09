Mathieu Bodmer est complètement sous le charme de l’équipe de Jorge Sampaoli.

« Les Marseillais n’ont pas eu l’intensité qu’ils mettent d’habitude. Avec les absences de Luan Peres et de Saliba sur les sorties de balle, les percussions, il n’y avait pas de décalage au démarrage des actions. Et les changements n’ont pas apporté ce que ça donne d’habitude. Donc ça donne un match un petit moins bien, même si on a vu deux grosses situations, ils auraient pu gagner. Mais dans l’ensemble, c’était un petit Marseille », a indiqué le consultant de RMC.

Et d’ajouter : « La folie de Guendouzi a manqué, le fait qu’il ne reste pas toujours à son poste, qu’il percute aussi. Guendouzi, Luan Peres et Ünder qui est plutôt bien renté dans l’ensemble en fin de match. Ce n’était pas une équipe bis de Marseille, mais c’était une équipe en manque de repère donc c’est normal que ce soit un petit peu moins bien. »