Double buteur hier soir dans la victoire de l’Olympique de Marseille 3 buts à 1 face au Servette FC, Dario Benedetto a envoyé un message très clair pour l’avenir.

Annoncé sur lé départ depuis la fin de saison dernière, l’attaquant argentin souhaite rester coûte que coûte et faire une saison de plus dans la cité phocéenne. Entré en jeu durant la partie, il a inscrit deux buts pour offrir la victoire à son équipe et semble apprécier le groupe et ses nombreuses recrues, notamment Konrad de la Fuente qui lui a offert deux passes décisives. En fin de match, il a envoyé un message à son président au micro de la Provence. « Je suis content d’avoir marqué mon troisième but en deux matches. J’espère être ici la saison prochaine », a-t-il glissé. Longoria est désormais fixé, l’ancien chouchou de Boca Juniors n’a pas l’intention de bouger.