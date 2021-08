Les discussions entre Sao Paulo et l’Olympique de Marseille pour Dario Benedetto ont bien eu lieu. Dans les tuyaux, un prêt de l’Argentin pour la saison prochaine. Mais finalement, les pourparlers ont été abandonnés, la piste étant bien trop chère pour les Brésiliens.

« C’est impossible. Si je vous dis le montant, et ce n’était qu’un prêt, vous direz que ce n’est pas possible. On tente, on tente. Mais le club va s’effondrer si on fait ça. On doit être calme. On recherche, je regarde moi-même des vidéos toute la journée, pour étudier des joueurs à l’extérieur du pays. Quand on parle de la partie économique, c’est effrayant. Et on doit être responsable. On n’a pas échoué avec Benedetto. Si je te donne le total (de l’opération, ndlr), tu diras qu’on a fait le bon choix », a expliqué le dirigeant de Sao Paulo Muricy Ramalho pour ESPN.