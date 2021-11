Jeune attaquant et révélation du début de saison avec l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng évoque sa relation en attaque avec Arkadiusz Milik.

Le jeune buteur sénégalais est heureux d’évoluer au côté de son homologue et international polonais qu’il respecte énormément. « Il me donne des conseils pour marquer davantage de buts. Je rate des occasions. Il me dit de me concentrer pour mettre les ballons au fond. Je m’entends bien avec tout le monde, je me suis bien intégré. Pape Gueye est un frère pour moi, il m’a beaucoup aidé. » A-t-il confié devant la presse il y a quelques heures, alors que l’OM reçoit le FC Metz dimanche à partir de 13 heures.