« Dieng, c’est lui l’avenir ? Entré en jeu à la place de Bakambu blessé au bout de 15 minutes de jeu, l’international sénégalais a été décisif. Il ouvre le score sur un bon service d’Under, son 7e but en Ligue 1 soit autant que Milik cette saison. Puis il délivre une superbe passe pour le 3e but, celui de Gerson. Avant cela, il s’était procuré une grosse occasion de la tête bien sorti par Dreyer. L’attaquant a besoin de continuité et il doit progresser sur la finition et la maitrise technique, mais il est une arme offensive de poids. Il a été remplacé suite à une alerte en fin de match… » Ont annoncé les journalistes qui suivent de près les performances des joueurs de Jorge Sampaoli.