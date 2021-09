Victime d’une blessure au ménisque du genou gauche lors de l’ultime journée de championnat, Arkadiusz Milik sera absent face à Monaco mais pourrait signer son retour dès la semaine prochaine.

Interrogé en conférence de presse sur l’état de forme de son coéquipier, Arkadiusz Milik, Leonardo Balerdi ne s’est pas caché : « Milik se prépare énormément. Il fait deux séances d’entraînement par jour. Il veut revenir le plus rapidement possible. Il a extrêmement hâte de pouvoir rejouer avec nous, il est très motivé. »

Le Polonais de 27 ans a repris l’entraînement depuis le début de la semaine et se sent très bien, près à disputer les prochaines échéances marseillaises. Il aurait d’ailleurs fait savoir à ses coéquipiers qu’il ne pensait qu’à une chose, retrouver le terrain et son public. Arkadiusz Milik rêve d’un Vélodrome plein. Mais, malgré cette envie, la direction olympienne reste prudente et ne veut surtout pas allait trop vite.