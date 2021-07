Recruté par l’Olympique de Marseille contre 8 millions d’euros, Leonardo Balerdi parle de cette arrivée dans les Bouches-du-Rhône et est très satisfait de cette nouvelle aventure.

« Je suis très heureux de m’engager définitivement avec l’OM. C’est ce que je voulais, donc c’est parfait. J’aime le club. Tout le monde m’a accueilli à bras ouverts. J’aime le stade, les supporters, leur passion. Cela me rappelle l’Argentine, Boca Juniors. Ils m’ont fait confiance dès le premier jour. Jorge Sampaoli, en me donnant l’occasion de jouer. C’était très important. Pablo Longoria, en étant toujours positif, m’encourageant à rester, me parlant du projet sportif du club. La décision a été facile car je savais qu’ils comptaient tous les deux sur moi. » A-t-il expliqué dans des propos retranscrits sur le site officiel de l’OM.