Leonardo Balerdi est très heureux à Marseille, il l’a d’ailleurs fait savoir dans une interview pour Foot Mercato. Le défenseur argentin déclare sa flamme à l’Olympique de Marseille et ses supporters.

« C’est le premier club en Europe où je suis bien adapté, où je joue beaucoup. C’est un club qui me rappelle Boca Juniors, mon club de cœur, donc je vais tout faire pour rester le plus longtemps possible ici et rendre toute cette joie aux supporters et donner le meilleur pour ce club. Je pense exactement comme Pablo, je l’ai déjà dit : c’est très similaire à Boca, pas que pour le stade qui, pour moi, est l’un des meilleurs de France. Pour ce public, aussi, cette énergie qu’ils ont pour pousser. On a ici à Marseille, comme à Boca, même quand ça ne va pas lors des matches, ce public qui réussit à changer le match avec ce soutien. Ils t’obligent à donner plus, à rester plus concentré. L’adversaire ressent cette pression aussi. Il y a cette peur de l’adversaire quand il vient à la Bombonera. C’est très similaire, que ce soit Boca ou Marseille, quand on joue à l’extérieur, en France ou en Europe, il y a partout des supporters de l’OM, c’est incroyable. Ce sont deux clubs qui sont reconnus mondialement », indique le défenseur central de 22 ans à Foot Mercato.