Recruté par l’Olympique de Marseille cet été, l’Argentin avait promis à Pablo Longoria de rester en Ligue 1 la saison prochaine.

De passage en conférence de presse ce mercredi, le président phocéen Pablo Longoria est revenu sur le recrutement de Leonardo Balerdi. Prêté à l’OM la saison dernière par le Borussia Dortmund, l’Argentin a finalement rejoint définitivement la Ligue 1 contre un chèque de 8 millions d’euros. Une belle affaire qui comble le patron marseillais.

« Il y a des moments où ça te fait plaisir de revoir des personnes, c’est le cas (avec Balerdi, ndlr). Quand on a fini la saison, on s’est donné une parole tous les deux. Leo m’a dit : ‘je vais refuser toutes les offres car je sens que je dois continuer ici à Marseille.’ Le coach, depuis le premier jour, il était très content avec sa performance et la possibilité de pouvoir compter sur lui. Personnellement et avec la direction technique du club, on pensait qu’il était logique de faire un investissement sur lui. (…) Je dois le remercier, car il a tenu sa parole, on a aussi tenu la notre, il a refusé beaucoup de propositions et a aidé le club dans les négociations avec Dortmund grâce à sa volonté de vouloir revenir ici le plus vite possible. Comme club, on doit le remercier. »