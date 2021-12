Boubacar Kamara, milieu de terrain de 22 ans sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’Olympique de Marseille, n’a troujours pas prolongé son bail et se rapproche de plus en plus d’un départ de la cité phocéenne. Une situation qui agace le consultant Denis Balbir.

Boubacar Kamara sera t-il un joueur de l’OM la saison prochaine ? Le jeune milieu de terrain formé, qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison, n’a toujours pas prolongé son contrat. Le 1 er janvier, l’international Espoirs sera libre de négocier avec le club de son choix. Récemment le minot a refusé de se présenter en conférence de presse afin de ne pas réponse aux éventuelles questions des journalistes sur son avenir. Une attitude sur et en dehors du terrain qui commence à fortement agacé Denis Balbir.

« En ce moment, beaucoup de joueurs sont loin de répondre aux attentes à Marseille. Contre Brest, Konrad De La Fuente nous a encore laissés sur notre faim. Et puis, il y a le cas Boubacar Kamara, qui peut vite devenir un problème. Ce n’est pas le plus mauvais joueur de l’OM, certes, mais il n’a encore rien prouvé, alors se permettre de sécher des conférences de presse… Ce genre de comportement m’énerve. Kamara, c’est un bon joueur, mais ce n’est pas non plus Zidane ou Platini. Il faut vraiment que certains redescendent sur terre… », a commenté le journaliste pour But Football Club.

Ce jeudi à 21h Boubacar Kamara et ses coéquipier affrontent les russes du Lokomotiv Moscou pour le compte de la sixième et dernière journée de la Ligue Europa. Un match important puisque l’Olympique de Marseille peut valider la troisième place du groupe et sa qualification en Ligue Europa Conférence.