Buteur ce dimanche soir avec l’OM lors du succès 2 buts à 1 face au FC Metz en championnat, Cédric Bakambu est revenu sur ce résultat et il est heureux d’avoir pu aider sa formation à l’emporter face aux Lorrains.

« Je suis très content de la réaction de l’équipe parce qu’ils ont égalisé, mais on ne s’est pas endormi et on a su marquer ce deuxième but. On a démontré un bel état d’esprit et montré du caractère. Il fallait réagir après la déroute entre guillemets à Nice (4-1 en coupe de France) et on l’a fait ce (dimanche) soir à Metz, mais la saison est encore très longue, tout peut se passer. J’espère qu’on gardera ce bel état d’esprit », a déclaré l’attaquant olympien en zone mixte, après la rencontre.