André Ayew, 30 ans, a répondu aux rumeurs d’un retour à l’OM et a par la même occasion défendu André Villas-Boas, au coeur des critiques.

« Un retour à l’Olympique de Marseille? Non. Il n’y a pas eu de discussions du tout. Il y a beaucoup de fausses rumeurs, il y avait d’autres clubs mais pas mon club, pas la maison. Mais je pense que le club fait du bon boulot, ils ont des joueurs expérimentés mais à mon niveau, non ce n’était pas l’heure du jour » a-t-il lâché sur BeIn Sports.

L’ancien joueur marseillais s’est ensuite penché sur le cas Villas-Boas. « Je pense qu’il faut être logique et ne pas se mentir : c’est une bonne équipe qui a fait une bonne saison dernière. Cette année, ils ont quand même perdu des joueurs comme Bouna Sarr. Cette année, c’est la Ligue des Champions, ça fait un moment que le club n’avait pas disputé cette compétition. Il y a de bons joueurs, mais pour cette compétition il en faut plus. Quand je vois les moyens qui ont été donnés à AVB, je trouve qu’il fait un travail formidable et il doit continuer à bosser. Pour moi, les critiques ne sont pas justifiées« .