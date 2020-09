Présent en conférence de presse ce vendredi, André Villas-Boas est revenu sur la situation de Kostas Mitroglou.

Le coach portugais souhaite vendre son attaquant grec qui n’aura jamais vraiment pu s’imposer dans la cité phocéenne. Agé de 32 ans et sous contrat avec l’OM jusqu’en 2021, il est invité à partir et se trouver un nouveau club le plus rapidement possible.

“Mitroglou, on a parlé pour qu’il vienne s’entraîner parfois avec nous. Je lui ai dit que je ne comptais sur lui, après, on ne peut pas mettre un joueur à la porte, il a un contrat. Kostas, je l’aime bien, il m’a dit que j’étais le seul portugais avec qui il n’avait pas eu de bonne relation (rires). C’était un échange franc, direct. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. On cherche toujours un attaquant”. Un dossier qu’il va falloir géré en interne avant de recruter un nouvel attaquant.