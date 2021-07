Présenté officiellement à Marseille ce mardi après-midi en compagnie de Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi a livré ses premières impressions, lui qui est désormais un membre à part entière du club.

« L’arrivée de Sampaoli a été un changement pour moi. Je me suis amélioré à tous les matches, mon image a changé avec Sampaoli, mais je remercie aussi Villas-Boas pour la confiance. Puis j’ai montré à Sampaoli ce que je pouvais faire et ce que savais faire. Cette saison on veut faire belle figure en Europa League. Mais l’OM est le plus grand club de France donc en veut faire le maximum en Ligue 1 et se qualifier pour la C1. » A indiqué le défenseur qui est arrivé en provenance du Borussia Dortmund.