Battu par l’Olympiakos pour leur première journée de Ligue des Champions, les Marseillais n’ont pas vraiment rassuré hier soir, malgré leur victoire face à Lorient.

Pas vraiment emballé par la victoire de l’Olympique de Marseille hier soir face à Lorient (1-0), Pierre Ménès n’a pas sa langue dans sa poche sur le plateau du Canal Football Club. En continuant de jouer à ce niveau, il craint que le club aille droit dans le mur, aussi bien en Ligue des Champions, qu’en Ligue 1.

« Samedi après-midi on a eu droit à un match de Ligue 2 entre Lorient et Marseille. L’OM était revenu à son milieu en losange qui avait fonctionné contre Bordeaux. Il a encore fonctionné en Bretagne, mais bon : quand tu joues contre Bordeaux ou Lorient, tu es sûr de ne pas encaisser de buts vu l’indigence absolue en attaque en face. En l’occurrence, est-ce que Marseille a produit du jeu ? Non. Est-ce que l’OM rassure dans ses intentions ? Non. Le but de la victoire est venu d’une tête en angle très fermé de Balerdi sur un long coup-franc de Thauvin sur lequel Nardi se déchire. Alors cela fait trois points de plus pour l’OM et une quatrième place au classement. Mais un peu comme la saison dernière et peut-être même plus encore, ce classement flatteur ne reflète absolument pas la qualité de jeu de l’équipe phocéenne. Je n’arrive toujours pas à voir comment va faire l’OM pour gagner un match face à un adversaire d’un niveau correct face auquel il va falloir faire le jeu. Au bout d’un moment, je pense que ce style minimaliste va atteindre ses limites… »