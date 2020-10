André Villas-Boas était en conférence de presse ce lundi à la veille du choc entre l’Olympique de Marseille et Manchester City pour le compte de la 2e journée de la Ligue des champions.

L’entraîneur de l’OM a analysé la courte défaite face à l’Olympiakos (1-0), lors de la première journée. Avec des mots qui ne rassureront pas forcément avant d’affronter l’équipe dirigée par Pep Guardiola.

“C’est un match qui doit normalement se finir à 0-0, voire à 1-0 pour nous avec la situation de Dario (Benedetto). On a cette âme et cette solidarité. De la part d’un joueur expérimenté comme lui, je n’attendais pas ça. Ce n’est pas notre problème. On a démontré notre niveau à Lorient et contre Bordeaux. On cherche toujours un équilibre, des réponses sur le jeu et pas dans la solidarité. On est bien placés en championnat, avec de bons résultats. On va continuer notre chemin. Ce qui caractérise cette équipe, ce sont les efforts jusqu’à la fin et ça a déjà été prouvé contre Lille, Metz et plus tôt la saison dernière.”

De Metz à Man City, il n’y a qu’un pas !