Pour Zenden, l’OM a toutes les armes pour renverser une équipe très limitée du Feyenoord Rotterdam.

Invité dans l’émission Débat Foot Marseille cette semaine, l’ancien Marseillais Boudewijn Zenden a donné son avis sur la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence prévue ce jeudi (21h) entre l’OM et le Feyenoord Rotterdam. Un match piège en perspective pour les hommes de Jorge Sampaoli, qui font tout de même office de favoris malgré leur défaite (2-3) à l’aller.

« L’OM peut seulement faire mieux que ce qu’ils ont fait parce que même dans ce match je me souviens, il y a eu des 1 contre 1, le gardien de Feyenoord Marciano, il a fait un match excellent. L’OM aurait pu mieux jouer que ce qu’ils ont fait alors que Feyenoord, eux c’est le mieux qu’ils peuvent faire. L’OM a fait de meilleurs matchs que jeudi dernier. L’OM peut faire la différence, ils ont des joueurs de qualité comme Dieng qui a posé des problèmes avec sa vitesse, Payet si chaque fois il peut se libérer au milieu et lancer des mecs qui courent devant, ça va toujours poser des problèmes au club de Feyenoord. Les joueurs de Feyenoord vont être obligés de presser tout le match, comme ils l’ont fait à l’aller, ils auront la confiance car ils l’ont déjà fait une fois et ça avait réussi. C’est la clé, peuvent-ils reproduire le même match qu’à Rotterdam. Il ne faut pas oublier que selon moi, le Feyenoord à domicile est une autre équipe lorsqu’elle joue à l’extérieur. Ils ont vraiment le soutien de leurs supporters, ils ont un beau stade avec une belle ambiance. Je suis sûr que les supporters marseillais vont faire exactement la même chose pour l’OM jeudi, c’est-à-dire encourager l’équipe et mettre une bonne ambiance. »