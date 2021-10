Jorge Sampaoli, entraineur de l’Olympique de Marseille, était en conférence presse à la veille d’affronter la Lazio Rome, jeudi à 18h45, pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Une rencontre importante qui arrive trois jours avant d’affronter le Paris Saint-Germain.

Jorge Sampaoli ne veut pas penser au classique. L’entraineur de l’OM ne pense qu’à la rencontre contre la Lazio Rome en Ligue Europa où son équipe est obligé de prendre des points afin de rester en course pour une qualification pour la phase à élimination directe.

« C’était dur de se qualifier, on a lutté pour ça jusqu’au bout. J’essaie vraiment de me concentrer sur ce match, surtout dans ma communication avec les joueurs. Après, oui, je planifie les choses en pensant aussi aux matches suivants mais on doit être concentré à 100% sur la Lazio. J’ai une composition assez claire en tête mais je la base uniquement sur le match qui vient », a confié Jorge Sampaoli face aux médias