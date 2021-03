Pierre Ménès, consultant pour Canal+, a calmé les supporters de l’Olympique de Marseille après les deux victoires en deux matchs pour débuter l’ère Jorge Sampaoli à Marseille.

« Au niveau du jeu, il n’y a pas de révolution, ni contre Rennes, ni contre Brest. Rennes, tu gagnes sur une tête moyennasse de (Michaël) Cuisance sur laquelle (Alfred) Gomis est nul et non avenu. Tu mènes à la mi-temps contre Brest avec une seule frappe cadrée… Au niveau du jeu, objectivement, il n’y a pas de progrès. Là où il y a un progrès, c’est au niveau de l’état d’esprit, de la volonté », a indiqué le consultant de Canal+ dans une vidéo.

Avant de poursuivre : « Et puis surtout, il y a des joueurs qui n’étaient même pas au placard, au-dessous du placard, ils étaient à la cave, Luis Henrique et Cuisance, et là, en deux matchs, trois passes décisives et deux buts. Ca, c’est un atout de plus et deux joueurs importants qui arrivent dans la rotation. La dynamique marseillaise demandera confirmation ce week-end, à Nice, mais elle peut effectivement déboucher sur une jolie fin de saison. »