Razvan Lucescu, le coach du PAOK Salonique était très énervé après la rencontre et la défaite de son équipe 2 buts à 1 contre l’Olympique de Marseille. Il en veut énormément aux ultras de l’OM mais aussi la sécurité, suite aux nombreux incidents entre les deux groupes d’ultras.

Après le match, le coach du PAOK n’a pas été tendre et il espère clairement que les fans de l’OM seront très mal accueillis par ceux du PAOK. « J’espère que vos supporters seront reçus comme nous avons été reçus. C’est une honte pour le football et votre ville de Marseille. Mieux vaut que vos fans ne viennent pas chez nous. » A déploré le coach Razvan Lucescu en conférence de presse. Marseille se rend en Grèce jeudi soir prochain et cette rencontre est bien évidemment placée à très hauts risques et des autres incidents sont à prévoir.