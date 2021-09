Prêté sans option d’achat par Schalke, Amine Harit, 24 ans, a été étincelant lors de son premier match amical avec l’OM. Mais si son niveau n’a jamais été remis en cause, le consultant Bundesliga de RMC Sport, Polo Breitner, assure que son attitude et son comportement n’ont pas laissé de bons souvenirs en Allemagne.

« C’est quelqu’un d’extrêmement doué mais qui ne s’est pas intégré, et qui a coulé comme toute l’équipe. (…) Et, sans tomber dans la caricature, dans le milieu marseillais, je ne suis pas sûr qu’il puisse gérer sa carrière. Si tu n’as pas des personnes fortes au sein du club pour le visser, j’ai peur que ça ne marche pas. (…)

On va voir ce que ça va donner au niveau statistique en France, où c’est plus physique et où il y a moins d’espace. Après, si ça se trouve, il va s’éclater à Marseille parce qu’il va avoir un déclic et se dire que c’est le club qui lui fallait », a conclu Breitner.