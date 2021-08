L’Olympique de Marseille a remporté une victoire convaincante face à Saint-Étienne (3-1), samedi au Vélodrome, lors de la 4e journée de Ligue 1. La réaction de Dimitri Payet.

« Aujourd’hui, tout a été réuni. Le public a répondu présent. On a bien joué, on a donné du plaisir aux supporters et on en a pris. Je pense que c’est une belle soirée ce soir. J’aime mettre mes partenaires dans les meilleures conditions possibles. J’ai un rôle de faux neuf. Je décroche beaucoup pour laisser les autres prendre la profondeur et les servir après. Je prends du plaisir sur le terrain et je suis heureux », a déclaré le Réunionnais au micro de Canal+.