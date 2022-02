Alors que l’intérêt de l’OM pour Arturo Vidal avait fuité l’été dernier, les Phocéens reviennent à la charge pour le Chilien de l’Inter Milan.

Récemment Pablo Longoria et Jorge Sampaoli se sont déplacé à San Siro afin d’assister au derby entre l’Inter et l’AC Milan. Et il semblerait que ce déplacement n’ai pas été fait sans arrières pensées.

En effet selon La Tercera, Arturo Vidal aurait fait l’objet d’une offre de l’OM pour l’été prochain. Pour rappel, l’ancien joueur du Bayern connaît bien Sampaoli et a déjà joué sous ses ordres au Chili entre 2012 et 2016. Alors Vidal plus proche que jamais de l’OM ? Affaire à suivre.