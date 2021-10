Impressionné par Saliba, Mikel Arteta n’a pas l’intention de le laisser une saison de plus à l’OM.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que les Gunners d’Arsenal affronteront Leicester demain (13h30), Mikel Arteta a évoqué la situation de William Saliba. Le technicien espagnol a bien l’intention de faire revenir le Français en Premier League la saison prochaine après sa prestation XXL face au PSG dans le premier Classico de la saison (0-0).

« Évidemment, c’est notre joueur et naturellement ça devrait arriver le moment où nous nous assiérons autour d’une table et décider ce qu’il y a de mieux pour l’étape suivante. On est en contact permanent avec Saliba. Edu et Ben Knapper (le responsable des prêts) étaient au match contre Paris pour l’observer et garder le contact. Il y a de la place pour lui chez nous. »