De nouveau buteur hier soir lors du match nul 1-1 concédé sur la pelouse du FC Metz, Arkadiusz Milik a tenu à faire passer un message aux supporters.

Si aujourd’hui, le Polonais ne connaît pas son avenir, il a remercié le club, mais également ses supporters pour ces mois passés dans les bouches-du-Rhône. Il est satisfait de ramener l’OM en Europa League. « Dès mon arrivée ici en janvier, j’ai tout de suite compris à quel point ce club et ce maillot étaient importants, a écrit l’attaquant prêté par Naples sur Instagram. La qualification en Europa League a été un bon résultat, j’ai toujours essayé de donner le maximum, 15 matchs 10 buts. Je remercie mes coéquipiers, le club et surtout les supporters qui m’ont fait me sentir chez moi. Allez OM. » Compte tenu de l’incertitude autour de son avenir, le message du Polonais risque d’inquiéter les supporter ou encore les faire espérer…