En an un et demi à Marseille, Arkadiusz Milik aura tout de même inscrit 30 buts en 55 matchs. Pourtant, le Polonais était souvent critiqué. Sa relation compliqué avec Jorge Sampaoli et l’appel de la Juventus l’ont convaincu de plier bagage. Dans une interview pour l’Equipe, celui qui s’éclate aujourd’hui à la Juventus, ou il est prêté avec option d’achat, est revenu sur son passage et son départ de l’OM.

« J’ai eu une possibilité et j’ai voulu la saisir. J’ai toujours eu un rapport clair et honnête avec le président Longoria, nous avons toujours parlé de tout, il a été honnête avec moi et il n’a jamais dit qu’il voulait absolument me vendre . »

J’ai été bon, mais pas très bon, et parfois pour faire ce petit pas en plus, surtout avec mes caractéristiques, il te faut les bonnes personnes autour, qui jouent aussi pour toi. C’est un superbe endroit pour jouer au football, il y a tout, la ville, le climat, la température. Mais la chose la plus importante, c’est le club, les supporters, le stade, le centre d’entraînement, les structures, et tout ça, l’OM l’a. Cette ville restera toujours dans mon cœur », a assuré Milik pour L’Equipe.